Зизу Бергс вышел в финал турнира ATP-250 в Истбурне

Бельгиец Зизу Бергс (48-й номер рейтинга) вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв британца Тоби Самуэля (142-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продлился 2 часа 6 минут.

Во время матча Зизу Бергс сделал 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи составило 65%. Тоби Самуэль реализовал четыре эйса, сделал пять двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи – 65%.

Соперник Бергса в финале определится в матче между британцем Джеком Дрейпером (160-й номер рейтинга) и французом Уго Умбером (30-я строчка рейтинга).