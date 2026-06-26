Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зизу Бергс – Тоби Самуэль, результат матча 26 июня 2026, счёт: 2:1, 1/2 финала турнира ATP-250 в Истбурне

Зизу Бергс вышел в финал турнира ATP-250 в Истбурне
Комментарии

Бельгиец Зизу Бергс (48-й номер рейтинга) вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв британца Тоби Самуэля (142-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продлился 2 часа 6 минут.

Истбурн (м). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 16:35 МСК
Зизу Бергс
48
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Тоби Самуэль
142
Великобритания
Тоби Самуэль
Т. Самуэль

Во время матча Зизу Бергс сделал 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи составило 65%. Тоби Самуэль реализовал четыре эйса, сделал пять двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи – 65%.

Соперник Бергса в финале определится в матче между британцем Джеком Дрейпером (160-й номер рейтинга) и французом Уго Умбером (30-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Истбурна (м)
Календарь Истбурна (м)
Материалы по теме
Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира WTA-250 в Истбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android