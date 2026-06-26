Зизу Бергс вышел в финал турнира ATP-250 в Истбурне
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Бельгиец Зизу Бергс (48-й номер рейтинга) вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв британца Тоби Самуэля (142-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продлился 2 часа 6 минут.
Истбурн (м). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 16:35 МСК
48
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
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|6
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|6 5
|2
142
Тоби Самуэль
Т. Самуэль
Во время матча Зизу Бергс сделал 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, попадание первой подачи составило 65%. Тоби Самуэль реализовал четыре эйса, сделал пять двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, попадание первой подачи – 65%.
Соперник Бергса в финале определится в матче между британцем Джеком Дрейпером (160-й номер рейтинга) и французом Уго Умбером (30-я строчка рейтинга).
Комментарии
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