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Турнир ATP-250, Мальорка, результаты матчей 26 июня 2026 года

Турнир ATP-250 на Мальорке: результаты матчей 26 июня
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Сегодня, 26 июня, прошли полуфинальные встречи травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

Теннис. Турнир ATP-250, Мальорка. 1/2 финала. Результаты встреч на 26 июня:

Нуну Боржеш (Португалия) — Итан Куинн (США) — 1:6, 2:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 7:5, 2:6, 4:6.

Турнир на Мальорке проходит с 21 по 27 июня. Действующим чемпионом является представитель Нидерландов 39-я ракетка мира Таллон Грикспор, который обыграл Корентена Муте (Франция) в финале прошлого года со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

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