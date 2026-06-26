Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Истбурне, обыграв Джека Дрейпера
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Француз Уго Умбер (30-я строчка рейтинга) вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв британца Джека Дрейпера (160-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3. Матч продлился 1 час 41 минуту.
Истбурн (м). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
160
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
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30
Уго Умбер
У. Умбер
Во время матча Уго Умбер сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти, попадание первой подачи составило 67%. Джек Дрейпер реализовал два эйса, не сделал ни одной двойной ошибки, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи – 73%.
Соперником Умбера в финале будет бельгиец Зизу Бергс (48-я строчка рейтинга).
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