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Уго Умбер – Джек Дрейпер, результат матча 26 июня 2026, счёт: 2:0, 1/2 финала турнира ATP-250 в Истбурне

Уго Умбер вышел в финал турнира ATP-250 в Истбурне, обыграв Джека Дрейпера
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Француз Уго Умбер (30-я строчка рейтинга) вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв британца Джека Дрейпера (160-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3. Матч продлился 1 час 41 минуту.

Истбурн (м). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
Джек Дрейпер
160
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Уго Умбер
30
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Во время матча Уго Умбер сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти, попадание первой подачи составило 67%. Джек Дрейпер реализовал два эйса, не сделал ни одной двойной ошибки, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх, попадание первой подачи – 73%.

Соперником Умбера в финале будет бельгиец Зизу Бергс (48-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Истбурна (м)
Календарь Истбурна (м)
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