Турнир АТР-250, Истбурн: результаты матчей на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) прошли полуфиналы турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. 1/2 финала. Результаты встреч на 26 июня:

Зизу Бергс (Бельгия) – Тоби Самуэль (Великобритания) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Уго Умбер (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 6:3

Действующим победителем травяного турнира в ATP-250 Истбурне является американский теннисист Тейлор Фриц (7-я ракетка мира), который в финале сумел обыграть своего соотечественника Дженсона Бруксби (67-я строчка рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.