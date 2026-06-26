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Турнир АТР-250, Истбурн: результаты матчей на 26 июня

Турнир АТР-250, Истбурн: результаты матчей на 26 июня
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Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) прошли полуфиналы турнира категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Теннис. Турнир ATP-250, Истбурн. 1/2 финала. Результаты встреч на 26 июня:

  • Зизу Бергс (Бельгия) – Тоби Самуэль (Великобритания) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
  • Уго Умбер (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 6:3

Действующим победителем травяного турнира в ATP-250 Истбурне является американский теннисист Тейлор Фриц (7-я ракетка мира), который в финале сумел обыграть своего соотечественника Дженсона Бруксби (67-я строчка рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Турнирная сетка в Истборне (м)
Календарь в Истборне (м)
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