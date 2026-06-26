Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: результаты матчей на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга (Германия) прошли полуфиналы турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 1/2 финала. Результаты матчей на 26 июня:

Наоми Осака (Япония) – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:3;

Каролина Мухова (Чехия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:4.

Действующей победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге является американская теннисистка Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира), сумевшая обыграть в финале польку Игу Швёнтек (третья ракетка мира) в счётом 6:4, 7:5.