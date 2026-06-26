Умбер прокомментировал выход в финал Истбурна в день рождения
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30-я ракетка мира Уго Умбер (Франция) прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Истбурне. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3. Умбер, сегодня, 26 июня, отмечает день рождения.
Истбурн (м). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
160
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
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30
Уго Умбер
У. Умбер
«Это лучший подарок, который я мог сегодня получить. Спасибо большое за поздравления с днём рождения. Здорово снова видеть Джека на корте. Он показал очень высокий уровень. Думаю, во втором сете мне немного повезло – мне пришлось отыграть четыре брейк-пойнта. Я очень рад выйти в финал», – сказал Умбер в интервью на корте.
В финале турнира в Истбурне Умбер встретится с с бельгийцем Зизу Бергсом.
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