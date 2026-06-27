«Всем достались непростые соперники». Чесноков — о жеребьёвке россиян на Уимблдоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил мнение, что всем российским теннисистам достались непростые соперники в первом круге Уимблдона-2026.

«Всем ребятам достались непростые соперники. Чилич умеет играть на траве, однако недавно он проиграл Медведеву, так что фаворитом не будет. Очень жаль, что Рублёв и Сафиуллин встретятся в первом круге, но я скажу, что Рублёву будет непросто. Сафиуллин уже успел почувствовать траву Уимблдона, он сыграл невероятный матч в финале квалификации, так что он может даже и выиграть.Что касается соперника Карена, я его видел. Могу сказать, что это совсем не подарок. Он тоже прошёл квалификацию, и не надо забывать о том, что он британец, они умеют играть на траве», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

По итогам жеребьёвки восьмой сеяный Даниил Медведев сыграет с чемпионом US Open — 2014 и финалистом Уимблдона 2017 года хорватом Марином Чиличем. В четвертьфинале россиянин может встретиться с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Андрей Рублев (12-й номер посева) в первом круге сыграет против другого россиянина Романа Сафиуллина, который пробился в основную часть соревнований через квалификацию. Карен Хачанов (19) встретится с британцем Билли Харрисом, также прошедшим квалификацию.