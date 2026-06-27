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Каролина Мухова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало финала в Бад-Хомбурге

Каролина Мухова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало финала в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 27 июня, на травяных кортах турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) в решающем матче 11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии (15-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 12:00 мск.

Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:00 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В России матч между Муховой и Осакой не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующей победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге является американская теннисистка Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира), сумевшая обыграть в финале польку Игу Швёнтек (третья ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.

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