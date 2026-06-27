Каролина Мухова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало финала в Бад-Хомбурге

Сегодня, 27 июня, на травяных кортах турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) в решающем матче 11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии (15-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 12:00 мск.

В России матч между Муховой и Осакой не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующей победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге является американская теннисистка Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира), сумевшая обыграть в финале польку Игу Швёнтек (третья ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.