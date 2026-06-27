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«Самый сложный путь». Punto de Break — о жеребьёвке Уимблдона для Мирры Андреевой

«Самый сложный путь». Punto de Break — о жеребьёвке Уимблдона для Мирры Андреевой
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В пятницу, 26 июня, состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. Обозреватель издания Punto de Break Диего Хименес Рубио высказался о жеребьёвке чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026, пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Жеребьёвка наказала Мирру Андрееву: самый тяжёлый путь на Уимблдон‑2026», — говорится в заголовке материала.

«Не все сеяные остались довольны жеребьёвкой Уимблдона‑2026. Если есть теннисистка, которую можно однозначно назвать пострадавшей от сетки, то это Мирра Андреева. Молодая россиянка, одна из главных претенденток на решающий прорыв в турнирах «Большого шлема», должна будет преодолеть путь, усыпанный препятствиями, если захочет побороться за титул на Всеанглийском теннисном клубе.

Ей всего 19 лет, и Мирра Андреева уже показала, что способна тягаться с любым соперником. Тем не менее сетка, выпавшая ей на Уимблдоне, требует практически безупречной игры с самого первого матча. Если ей удастся пробиться в завершающие раунды, немногие станут спорить, что она прошла самый сложный путь на всём турнире. Она постарается использовать уверенность, которую ей принесёт триумф на «Ролан Гаррос», чтобы оставить свой след на лондонской траве», — поделился мнением Рубио.

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