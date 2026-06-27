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Джокович — о Надале и Федерере: мне бы очень хотелось сесть с ними и поговорить обо всём

Джокович — о Надале и Федерере: мне бы очень хотелось сесть с ними и поговорить обо всём
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что был бы рад работать вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером в проектах, которые связаны со спортом, технологиями или бизнесом.

«Мне бы очень хотелось иметь возможность сесть с ними, только нас трое, без перерывов и отвлечений, и поговорить обо всём: о том, что мы чувствовали, играя друг против друга, о том, что мы друг о друге думали. Уверен, за этим столом было бы о чём поговорить. Разумеется, я всегда открыт к ведению бизнеса и сотрудничеству с ними также в сфере тенниса, спорта, технологий или любых других проектов.

Мне нравится ломать стереотипы и бросать вызов существующему положению вещей, как на корте, так и за его пределами. Я хочу исследовать другие области, другие рынки и другие отрасли, всегда в сопровождении самых квалифицированных и успешных людей, доказавших своё лидерство в своей сфере», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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