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Осака: забавно, что я до сих пор достигаю важных результатов в таком почтенном возрасте

Осака: забавно, что я до сих пор достигаю важных результатов в таком почтенном возрасте
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в финал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:00 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Забавно, что я до сих пор достигаю важных результатов в таком почтенном возрасте. Для меня это действительно здорово, и я очень счастлива.

Знаю, что это не считается, но я выиграла турнир на грунте. Я знаю, что это турнир WTA-125, поэтому он не совсем засчитывается в рейтинге WTA, но для меня это много значило, потому что это был турнир на грунте. И, очевидно, этот турнир тоже много значил бы, потому что он проходил на траве, а это покрытия, на которых я раньше не выигрывала.

В этом плане это много значило бы, но в остальном я просто приехала сюда с целью сыграть матчи перед Уимблдоном, и мне это удалось. Надеюсь, я выиграю ещё один турнир», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

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