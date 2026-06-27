Осака: забавно, что я до сих пор достигаю важных результатов в таком почтенном возрасте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в финал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия.
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«Забавно, что я до сих пор достигаю важных результатов в таком почтенном возрасте. Для меня это действительно здорово, и я очень счастлива.
Знаю, что это не считается, но я выиграла турнир на грунте. Я знаю, что это турнир WTA-125, поэтому он не совсем засчитывается в рейтинге WTA, но для меня это много значило, потому что это был турнир на грунте. И, очевидно, этот турнир тоже много значил бы, потому что он проходил на траве, а это покрытия, на которых я раньше не выигрывала.
В этом плане это много значило бы, но в остальном я просто приехала сюда с целью сыграть матчи перед Уимблдоном, и мне это удалось. Надеюсь, я выиграю ещё один турнир», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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