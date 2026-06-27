«Это преступление». Тарвет прокомментировал слова Агасси о форме Синнера

Британский теннисист Оливер Тарвет прокомментировал слова восьмикратного чемпиона ТБШ Андре Агасси о первой ракетке мира Яннике Синнере после его поражения во втором круге «Ролан Гаррос» от Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
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Ранее Агасси выразил мнение, что Синнеру необходимо проанализировать свою готовность играть долгие матчи.
«Мне кажется, говорить, что он не в форме, – это преступление. Просто тот факт, что он играет так много матчей, тот факт, что он так часто побеждает, — всё это оказывает огромное эмоциональное и физическое воздействие. Это непросто даже в хороших условиях, а когда жарко, светит солнце и ты играешь в пяти сетах, то ещё сложнее. Может быть, кто-то попытается сыграть с ним максимально жёстко, надеясь, что сможет его вымотать, но, честно говоря, я считаю, что в теннисном плане он лучше всех остальных. Его способность пробивать навылет просто невероятна. С ним сложно дойти до четырёх и пяти сетов, потому что обычно он выигрывает в трёх», – приводит слова Тарвета Tennis365.
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