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«Погода просто сумасшедшая». Мухова — о выходе в финал в Бад-Хомбурге

«Погода просто сумасшедшая». Мухова — о выходе в финал в Бад-Хомбурге
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над Еленой Габриэлой Русе в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 16:10 МСК
Елена-Габриэла Русе
105
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«В такую ​​жару я уже и не помню, что произошло минуту назад. Не знаю, что здесь, в Бад-Хомбурге, происходит. Погода просто сумасшедшая. Удивлена, что здесь снова, повторюсь, так много людей. Не знаю, как вы это делаете.

И да, у нас был перерыв. Мы с командой съездили в деревню, поели хлеба, немного отдохнули, так что это было приятно. Думаю, в конце она начала играть очень хорошо, так что я рада, что мне удалось сделать перерыв, и рада, что теперь могу выпить ещё», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

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