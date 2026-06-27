«Погода просто сумасшедшая». Мухова — о выходе в финал в Бад-Хомбурге

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над Еленой Габриэлой Русе в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«В такую ​​жару я уже и не помню, что произошло минуту назад. Не знаю, что здесь, в Бад-Хомбурге, происходит. Погода просто сумасшедшая. Удивлена, что здесь снова, повторюсь, так много людей. Не знаю, как вы это делаете.

И да, у нас был перерыв. Мы с командой съездили в деревню, поели хлеба, немного отдохнули, так что это было приятно. Думаю, в конце она начала играть очень хорошо, так что я рада, что мне удалось сделать перерыв, и рада, что теперь могу выпить ещё», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.