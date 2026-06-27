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В матче Медведева и Чилича на Уимблдоне в шестой раз в 1-м круге сыграют чемпионы ТБШ

В матче Медведева и Чилича на Уимблдоне в шестой раз в 1-м круге сыграют чемпионы ТБШ
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На Уимблдоне 2026 года в шестой раз в Открытой эре первом круге друг с другом сыграют чемпионы турниров «Большого шлема». Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с победителем US Open — 2014 Марином Чиличем из Хорватии.

Список матчей первого круга мужского одиночного разряда на Уимблдоне между двумя бывшими победителями турниров «Большого шлема» в Открытую эру:

1977. Гильермо Вилас (Аргентина) — Ян Кодеш (Чехия);
1978. Гильермо Вилас (Аргентина) — Стэн Смит (США);
1981. Марк Эдмондсон (Австралия) — Гильермо Вилас (Аргентина);
1997. Михаэль Штих (Германия) — Джим Курье (США);
2012. Новак Джокович (Сербия) — Хуан-Карлос Ферреро (Испания);
2026. Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).

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