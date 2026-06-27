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Только США опережают Россию по числу сеяных в женской сетке Уимблдона-2026

Только США опережают Россию по числу сеяных в женской сетке Уимблдона-2026
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В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона-2026 в число сеяных попали четыре российские теннисистки — Мирра Андреева (5-й номер посева), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (18) и Анна Калинская (19). Столько же сеяных серди представителей Чехии (4).

Опережают Россию и Чехию только американские теннисистки (7).

Лидеры по числу сеяных на Уимблдоне-2026 у женщин:

1. США — 7 теннисисток (Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Кори Гауфф, Ива Йович, Эмма Наварро, Мэдисон Киз, Энн Ли);
2-3. Россия — 4 (Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская);
2-3. Чехия — 4 (Линда Носкова, Каролина Мухова, Мари Боузкова, Катержина Синякова);
4-5. Украина — 2 (Элина Свитолина, Марта Костюк);
4-5. Польша — 2 (Ига Швёнтек, Майя Хвалиньска);
6-18. Беларусь, Великобритания, Казахстан, Италия, Швейцария, Дания, Япония, Бельгия, Канада, Хорватия, Румыния, Австрия, Филиппины — по 1.

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