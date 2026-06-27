«Нужно жить в моменте». Светлана Кузнецова опубликовала пост по случаю дня рождения

Сегодня, 27 июня, день рождения празднует чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова. Теннисистка рассказала, почему любит этот праздник.

«Наверное, важный вывод для меня такой. Нужно жить в моменте. Звучит банально и слишком заезженно, но это правда. Я люблю свой день рождения именно поэтому. И осознанно не стала писать этот текст заранее. Захотелось написать его только сегодня утром, чтобы подобрать слова и смыслы, которые чувствую сегодня и сейчас. Я люблю этот день ещё и потому, что могу услышать от самых близких не просто тёплые слова. Благодаря им можно остановиться, подвести итоги, мысленно провести черту и ещё раз вспомнить, кем я была и кем стала.

В бесконечном потоке задач, работы и целей я часто просто забываю остановиться и посмотреть на путь, который уже пройден, и на усилия, которые были вложены.

Наверное, это единственный день в году, когда я могу позволить себе расслабиться, похвалить себя за проделанную работу (что я делаю крайне редко) и осознать, что было сделано за год. Ладно, так и быть… Сегодня я себе это позволяю», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.