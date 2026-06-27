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«Нужно жить в моменте». Светлана Кузнецова опубликовала пост по случаю дня рождения

«Нужно жить в моменте». Светлана Кузнецова опубликовала пост по случаю дня рождения
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Сегодня, 27 июня, день рождения празднует чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова. Теннисистка рассказала, почему любит этот праздник.

«Наверное, важный вывод для меня такой. Нужно жить в моменте. Звучит банально и слишком заезженно, но это правда. Я люблю свой день рождения именно поэтому. И осознанно не стала писать этот текст заранее. Захотелось написать его только сегодня утром, чтобы подобрать слова и смыслы, которые чувствую сегодня и сейчас. Я люблю этот день ещё и потому, что могу услышать от самых близких не просто тёплые слова. Благодаря им можно остановиться, подвести итоги, мысленно провести черту и ещё раз вспомнить, кем я была и кем стала.

В бесконечном потоке задач, работы и целей я часто просто забываю остановиться и посмотреть на путь, который уже пройден, и на усилия, которые были вложены.

Наверное, это единственный день в году, когда я могу позволить себе расслабиться, похвалить себя за проделанную работу (что я делаю крайне редко) и осознать, что было сделано за год. Ладно, так и быть… Сегодня я себе это позволяю», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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