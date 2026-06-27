Россия делит третье место с Францией по числу сеяных в мужской сетке Уимблдона-2026

В основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 в число сеяных попали три российских теннисиста — Даниил Медведев (8-й номер посева), Андрей Рублёв (12) и Карен Хачанов (19). Столько же представителей у Франции (3).

Лидерами по числу сеяных на Уимблдоне-2026 являются представители США (6) и Италии (4).

Лидеры по числу сеяных на Уимблдоне-2026 у мужчин:

1. США — 6 теннисистов (Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Брэндон Накашима);

2. Италия — 4 (Янник Синнер, Флавио Коболли, Лучано Дардери, Маттео Арнальди);

3-4. Россия — 3 (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов);

3-4. Франция — 3 (Артюр Фис, Артур Риндеркнеш, Уго Умбер);

5-7. Испания — 2 (Алехандро Давидович-Фокина, Рафаэль Ходар);

5-7. Чехия — 2 (Иржи Легечка, Якуб Меншик);

5-7. Аргентина — 2 (Франсиско Серундоло, Томас Мартин Этчеверри);

8-17. Австралия, Германия, Сербия, Великобритания, Канада, Чили, Казахстан, Норвегия, Бразилия, Перу — по 1.