«Мы знаем, что ты королева». Джокович и Соболенко провели переговоры о съёмке видео

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и четырёхкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко провели переговоры о съёмке совместных видео для социальных сетей.
Соболенко: Снимем три тиктока.
Джокович: Три?
Соболенко: Ты согласился на три, так что…
Джокович: Да, но не три подряд… Слушай, мы знаем, что ты королева, получаешь то, что хочешь, но также должна быть терпеливой – один тикток в день.
Соболенко: Хочешь сказать, что ты старый и не выдержишь три?
Джокович: Переговоры завершены, — приводит слова теннисистов Tennis Channel.
Соревнования в основной сетке Уимблдона 2026 пройдут с 29 июня по 12 июля. Арина Соболенко в первом круге сыграет с Теодорой Костович, а Джокович встретится с У Ибином.