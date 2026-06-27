«Мы знаем, что ты королева». Джокович и Соболенко провели переговоры о съёмке видео

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и четырёхкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко провели переговоры о съёмке совместных видео для социальных сетей.

Соболенко: Снимем три тиктока.

Джокович: Три?

Соболенко: Ты согласился на три, так что…

Джокович: Да, но не три подряд… Слушай, мы знаем, что ты королева, получаешь то, что хочешь, но также должна быть терпеливой – один тикток в день.

Соболенко: Хочешь сказать, что ты старый и не выдержишь три?

Джокович: Переговоры завершены, — приводит слова теннисистов Tennis Channel.

Соревнования в основной сетке Уимблдона 2026 пройдут с 29 июня по 12 июля. Арина Соболенко в первом круге сыграет с Теодорой Костович, а Джокович встретится с У Ибином.