Режиссёр «Последнего танца» снял фильм «Новак Джокович: Зимний волк». Он выйдет в августе

20 августа 2026 года на стриминговой платформе Prime Video выйдет документальный фильм о 24-кратном чемпионе турниров «Большого Шлема» Новаке Джоковиче. Картина получила название «Новак Джокович: Зимний волк».

Режиссёром стал Джейсон Хехир, он известен благодаря работе над документальным фильмом «Последний танец» о Майкле Джордане.

Фильм о Джоковиче расскажет о его детстве в Сербии, жертвах семьи ради финансирования его карьеры теннисиста, игре в профессиональном туре, его личности, конфликтах с публикой и о том, что сделало его самым титулованным теннисистом в истории.

В съёмках фильма приняли участие теннисисты Рафаэль Надаль, Андре Агасси, Пит Сампрас, Борис Беккер и Джим Курье.