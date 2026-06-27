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«Я всегда уверен в себе». Бен Шелтон — о своих шансах на Уимблдоне

«Я всегда уверен в себе». Бен Шелтон — о своих шансах на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своих шансах на победу на Уимблдоне-2026. В первом круге он сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом, который попал в основную сетку соревнований через квалификацию.

«Я просто стараюсь сыграть как можно больше матчей каждый год и развивать свою игру, потому что мне нравится это покрытие, на нём мой теннис раскрывается полностью. Думаю, чем увереннее чувствую себя на траве год за годом, тем больше превращаюсь в настоящую угрозу. На Уимблдоне я всегда уверен в себе. Считаю, что с моим стилем игры я всегда опасен на этой поверхности», — приводит слова Шелтона Tennis365.

Ранее в этом сезоне Бен Шелтон стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте.

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