Мухова стала чемпионкой WTA-500 в Бад-Хомбурге, Осака не смогла доиграть финал
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, после того, как её соперница четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака из Японии (15-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Счёт — 6:1, 1:0 в пользу Муховой.
Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
11
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
15
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 49 минут. В её рамках Мухова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Осаки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Для Муховой титул на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Ранее она выиграла «тысячник» в Дохе-2026 и соревнования в Сеуле-2019.
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