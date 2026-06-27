Мухова стала чемпионкой WTA-500 в Бад-Хомбурге, Осака не смогла доиграть финал

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, после того, как её соперница четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака из Японии (15-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Счёт — 6:1, 1:0 в пользу Муховой.

Встреча продолжалась 49 минут. В её рамках Мухова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Осаки три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Для Муховой титул на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Ранее она выиграла «тысячник» в Дохе-2026 и соревнования в Сеуле-2019.