Каролина Мухова завоевала дебютный титул WTA на траве

Сегодня, 27 июня, 11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на травяном покрытии.

В финале соревнований в Бад-Хомбурге Мухова сыграла с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии (15-я в рейтинге). Каролина выиграла первый сет со счётом 6:1, а во второй партии Осака снялась с матча при счёте 1:0 из-за травмы.

Для Муховой титул на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Ранее она выиграла соревнования в Дохе-2026 и в Сеуле-2019.