Каролина Мухова завоевала дебютный титул WTA на траве
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Сегодня, 27 июня, 11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Для спортсменки этот титул стал первым в карьере на травяном покрытии.
Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
11
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
15
Наоми Осака
Н. Осака
В финале соревнований в Бад-Хомбурге Мухова сыграла с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии (15-я в рейтинге). Каролина выиграла первый сет со счётом 6:1, а во второй партии Осака снялась с матча при счёте 1:0 из-за травмы.
Для Муховой титул на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Ранее она выиграла соревнования в Дохе-2026 и в Сеуле-2019.
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