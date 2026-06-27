«Я бы сделал это снова». Синнер — о жертвах, на которые пошёл ради карьеры теннисиста

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что готов жертвовать временем с близкими ради карьеры теннисиста.

«Я делаю всё возможное, чтобы стать лучшей версией самого себя как теннисиста. Я соревнуюсь только с самим собой. Мне нравится подвергать себя сомнениям и учиться новому. Но я также хочу проводить время с друзьями и семьёй. Я всегда шёл на жертвы, чтобы стать как можно сильнее, откладывая другие дела.

Но я бы сделал это снова — моей мечтой было стать профессиональным игроком: конечно, это не значит, что я достиг вершин и вне корта всё изменилось. Однако главная цель — это всегда теннис, и, пока я буду играть в теннис, так и будет», – сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Уимблдона-2026.