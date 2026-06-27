Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я бы сделал это снова». Синнер — о жертвах, на которые пошёл ради карьеры теннисиста

«Я бы сделал это снова». Синнер — о жертвах, на которые пошёл ради карьеры теннисиста
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что готов жертвовать временем с близкими ради карьеры теннисиста.

«Я делаю всё возможное, чтобы стать лучшей версией самого себя как теннисиста. Я соревнуюсь только с самим собой. Мне нравится подвергать себя сомнениям и учиться новому. Но я также хочу проводить время с друзьями и семьёй. Я всегда шёл на жертвы, чтобы стать как можно сильнее, откладывая другие дела.

Но я бы сделал это снова — моей мечтой было стать профессиональным игроком: конечно, это не значит, что я достиг вершин и вне корта всё изменилось. Однако главная цель — это всегда теннис, и, пока я буду играть в теннис, так и будет», – сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Уимблдона-2026.

Сетка Уимблдона (м)
Календарь Уимблдона (м)
Материалы по теме
«Я спал, играл в карты и был с семьёй». Как себя чувствует Синнер перед стартом Уимблдона?
«Я спал, играл в карты и был с семьёй». Как себя чувствует Синнер перед стартом Уимблдона?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android