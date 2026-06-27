«ТБШ знают, чего мы просим». Синнер — на пресс-конференции перед Уимблдоном

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер провёл пресс-конференцию перед стартом Уимблдона-2026, где коротко высказался о протесте игроков из-за призовых. Спортсмены решили продолжить ограничивать общение с прессой до 15 минут.

«Турниры «Большого шлема» знают, чего мы просим, но я здесь, не чтобы говорить об этом. Я здесь, чтобы говорить о теннисе», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Розыгрыш Уимблдона-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса.