«Мы довольны тем, что делаем». Янник Синнер — о подготовке к игре на жаре

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как он готовился к игре на жаре после «Ролан Гаррос».

— Вы сказали, что готовились по максимуму, тренируясь в жаре. Изменилась ли что‑то в плане физподготовки в вашей команде? В том числе с учётом жары, которая вас ждёт здесь?

— Да, нельзя на 100% моделировать то, что ощущаешь в матче, со всем тем, что происходит во время, до и после него. Мы внесли некоторые изменения. Не скажу, что это крупные перемены, но мелкие детали. Мы довольны тем, что делаем. Результатов здесь и сейчас мы не увидим, это долгий процесс, состоящий из нескольких матчей. Мы делаем всё, что можем. Я доволен работой, которую проделали за последние две с половиной недели. Очень длинные дни, я чувствую, что готов очень хорошо, — сказал Синнер на пресс-конференции.