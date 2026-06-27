«Она просто сумасшедшая». Пеннетта — о возвращении Серены Уильямс

Чемпионка US Open — 2015 Флавия Пеннетта высказалась о возвращении 23-кратной обладательницы ТБШ американской теннисистки Серены Уильямс.

«Она просто сумасшедшая! По-моему, у неё даже не было времени по-настоящему вернуться в соревнования. Она не готовилась к Уимблдону, вернувшись за несколько месяцев до этого и не участвуя в одиночных турнирах. Она не соревновалась четыре года — можно тренироваться сколько угодно, но, когда выходишь на корт, всё становится совершенно иначе.

Если Серена продолжит выступления, я считаю, что это не будет лучшим примером для женского тенниса — это будет означать, что чемпионка, пусть даже величайшая, может соревноваться и побеждать в 45 лет. Однако в то же время WTA нужно именно такое возвращение, потому что сегодняшние теннисистки не привлекают столько внимания, сколько привлекала она. Я в любом случае возьму с собой попкорн и буду смотреть её матч», – приводит слова Пеннетты La Gazzetta dello Sport.