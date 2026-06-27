Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она просто сумасшедшая». Пеннетта — о возвращении Серены Уильямс

«Она просто сумасшедшая». Пеннетта — о возвращении Серены Уильямс
Комментарии

Чемпионка US Open — 2015 Флавия Пеннетта высказалась о возвращении 23-кратной обладательницы ТБШ американской теннисистки Серены Уильямс.

«Она просто сумасшедшая! По-моему, у неё даже не было времени по-настоящему вернуться в соревнования. Она не готовилась к Уимблдону, вернувшись за несколько месяцев до этого и не участвуя в одиночных турнирах. Она не соревновалась четыре года — можно тренироваться сколько угодно, но, когда выходишь на корт, всё становится совершенно иначе.

Если Серена продолжит выступления, я считаю, что это не будет лучшим примером для женского тенниса — это будет означать, что чемпионка, пусть даже величайшая, может соревноваться и побеждать в 45 лет. Однако в то же время WTA нужно именно такое возвращение, потому что сегодняшние теннисистки не привлекают столько внимания, сколько привлекала она. Я в любом случае возьму с собой попкорн и буду смотреть её матч», – приводит слова Пеннетты La Gazzetta dello Sport.

Сетка Уимблдона (ж)
Календарь Уимблдона (ж)
Материалы по теме
«Решилась наконец сказать «Да». Серена сыграет в одиночке Уимблдона, но не все это поняли
«Решилась наконец сказать «Да». Серена сыграет в одиночке Уимблдона, но не все это поняли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android