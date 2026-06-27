«Я об этом много не думаю». Синнер — об изменениях в жизни после победы на Уимблдоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что изменилось после победы на Уимблдоне.

— Помимо того, что вы являетесь действующим чемпионом, вы также являетесь членом клуба. Что-нибудь изменилось? У вас появился доступ к местам, которые раньше были недоступны?

— Для меня это большая честь. Как я всегда говорил, это лучший турнир, самый престижный, и иметь такой доступ на всю жизнь — это очень приятно. Конечно, я об этом не много думаю, потому что мне 24 года, я играю в теннис, потому что мне это нравится. Для меня большая честь снова играть здесь. Вероятно, пойму, что значит быть членом клуба, уже после завершения карьеры, — сказал Синнер на пресс-конференции.