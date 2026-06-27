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Янник Синнер высказался о возвращении на Уимблдон в качестве действующего чемпиона

Янник Синнер высказался о возвращении на Уимблдон в качестве действующего чемпиона
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что для него значит возвращение на Уимблдон в качестве действующего чемпиона.

— Каково это — вернуться сюда в качестве действующего чемпиона? С тобой такое уже случалось на других турнирах, конечно, но что ты чувствовал, когда вернулся на Центральный корт после прошлого июля?
— Допустим, я целый год знал, что буду играть в 13:30 по понедельникам; это удобно, но впервые ты знаешь время заранее. Шутки в сторону, действительно приятно вернуться. Я приехал сюда в прошлый четверг, там почти никого не было, и, возможно, это было даже лучше, потому что никого не было видно. Вышел на Центральный корт, увидел корт, всё было прекрасно, везде чисто, так что это было действительно замечательное чувство. Но я повторяю: каждый год разный, каждый год имеет свою историю. Знаю, как сложно пройти далеко на этом турнире, как важно хорошо начать, чтобы набрать как можно больше уверенности, а потом посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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