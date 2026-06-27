«Уровень Янника намного выше». Пеннетта — о Синнере перед стартом Уимблдона

Чемпионка US Open — 2015 Флавия Пеннетта рассказала, как оценивает первую ракетку мира Янника Синнера перед стартом Уимблдона.

— Янник Синнер возвращается после разочарования в Париже. Как вы его оцениваете?

— Я видела, что он стартует против Кецмановича — игрока, который всегда может доставить неприятности, но уровень Янника намного выше, чем у всех остальных. Я думаю, что, с одной стороны, он был очень расстроен из-за раннего вылета с «Ролан Гаррос», но, если смотреть на это с положительной стороны, то ему удалось немного отвлечься, восстановить силы и расслабиться после двух с половиной месяцев безумного марафона. Конечно, возможно, задним числом некоторые вещи можно было бы организовать по-другому, но на ошибках со временем учишься.

— Вы видели его вблизи на показательном матче в Херлингхэме, какое у вас сложилось впечатление?

— Он бьёт по мячу потрясающе, всегда занимает правильную позицию, он высокий, но умеет держаться низко. Говорят, что его игра однообразна, но на самом деле стоит обратить внимание на чистоту и скорость удара, которые просто потрясающие, – приводит слова Пеннетты La Gazzeta dello Sport.