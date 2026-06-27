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Звонарёва и Сутджиади стали победительницами турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге в паре

Звонарёва и Сутджиади стали победительницами турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге в паре
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Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и представительницы Индонезии Алдилой Сутджиади стала победителем травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, в парном разряде. В финале они обыграли Деми Схурс и Эллен Перрес со счётом 6:1, 4:6, [10:5].

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Звонарёва и Сутджиади ни резу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Схурс и Перрес ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Вера Звонарёва является трёхкратной чемпионкой ТБШ в парном разряде, двукратной победительницей в миксте. В 2023 году российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

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