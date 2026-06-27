Вера Звонарёва завоевала 17-й титул в парном разряде

Сегодня, 27 июня, 22-я ракетка мира в парном разряде 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва стала победительницей травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия, в паре. Для россиянки этот титул стал 17-м в карьере в парном разряде.

Вместе с представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади они обыграли Деми Схурс из Нидерландов и Эллен Перес из Австралии со счётом 6:1, 4:6, [10:5].

41-летняя Вера Звонарёва является трёхкратной чемпионкой ТБШ в парном разряде, двукратной победительницей в миксте. В 2023 году российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.