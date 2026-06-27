Мэдисон Киз выиграла турнир WTA-250 в Истбурне
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Американская теннисистка Мэдисон Киз завоевала титул на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне, переиграв в финале немку Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4.
Истбурн (ж). Финал
27 июня 2026, суббота. 14:10 МСК
112
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
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27
Мэдисон Киз
М. Киз
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Киз три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Мария сделала два эйса, две двойные и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
На данный момент Мэдисон Киз занимает 27-е место в рейтинге WTA, Татьяна Мария располагается на 112-й строчке.
Для Мэдисон Киз этот титул стал 11-м в карьере и первым в 2026 году. Она является чемпионкой Australian Open 2025 года.
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