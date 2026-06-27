Мэдисон Киз выиграла турнир WTA-250 в Истбурне

Американская теннисистка Мэдисон Киз завоевала титул на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне, переиграв в финале немку Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Киз три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Мария сделала два эйса, две двойные и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

На данный момент Мэдисон Киз занимает 27-е место в рейтинге WTA, Татьяна Мария располагается на 112-й строчке.

Для Мэдисон Киз этот титул стал 11-м в карьере и первым в 2026 году. Она является чемпионкой Australian Open 2025 года.