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Киз завоевала титул впервые с победы на Australian Open — 2025

Киз завоевала титул впервые с победы на Australian Open — 2025
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Сегодня, 27 июня, 27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз выиграла турнир категории WTA-250 в Истбурне. Этот титул стал для неё первым с победы на Australian Open — 2025.

Истбурн (ж). Финал
27 июня 2026, суббота. 14:10 МСК
Татьяна Мария
112
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мэдисон Киз
27
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В финале соревнования в Истбурне Мэдисон сыграла с немкой Татьяной Марией. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Киз.

Для Мэдисон Киз эта победа стала 11-й на турнирах на уровне WTA и первой в 2026 году. Последний раз она брала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году, обыграв тогда в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

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