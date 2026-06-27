Киз завоевала титул впервые с победы на Australian Open — 2025

Сегодня, 27 июня, 27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз выиграла турнир категории WTA-250 в Истбурне. Этот титул стал для неё первым с победы на Australian Open — 2025.

В финале соревнования в Истбурне Мэдисон сыграла с немкой Татьяной Марией. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Киз.

Для Мэдисон Киз эта победа стала 11-й на турнирах на уровне WTA и первой в 2026 году. Последний раз она брала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году, обыграв тогда в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

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