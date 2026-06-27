Кафельников пообещал лично подарить Мирре Андреевой три букета, когда она приедет в Москву

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе со Светланой Кузнецовой заявил, что лично подарит чемпионке «Ролан Гаррос» — 2026, пятой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой три букета.

– Я сидела на мужском финале, мне пришло сообщение. Мол, прошу напомнить лично Евгению, что я очень жду от него букет. Это было сообщение от Мирры.

– Мирре с удовольствием подарю два букета, если она приедет в Москву, даже три подарю, — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале First&Red.

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.