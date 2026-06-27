Кузнецова: Серена любит преподносить сюрпризы, притворяться

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, что изначально не верила в возвращение 23-кратной чемпионки ТБШ американки Серены Уильямс только в парный разряд.

Кузнецова: Лично не верила, что Серена возвращается в теннис, чтоб играть только пару. Понятно, что это не так. И я думала, ей понадобится чуть больше времени, но у неё, видимо, был прицел всё равно на одиночку. Потому что уайлд-кард обсуждается заранее, явно она не за неделю это говорила. Серена любит преподносить сюрпризы, притворяться: сначала говорить одно и потом давать сюрпризы, но публика это и любит. В этом она, наверное, и прекрасна, и медийна, в том числе.

Кафельников: То есть, ты вполне допускаешь, что она, грубо говоря, в воскресенье может сняться с Уимблдона? Или ты уверена, что она будет играть?

Кузнецова: Нет, она не будет сниматься, если только совсем ей плохо не будет, нет. Ну она не зря притащила всю семью в Лондон: дочерей, мужа, там вся команда, — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале First&Red.