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«Пыталась в меня попасть со всей силы». Кузнецова — о первом опыте игры с Сереной Уильямс

«Пыталась в меня попасть со всей силы». Кузнецова — о первом опыте игры с Сереной Уильямс
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала о первом опыте игры с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.

«Конечно же, она знает свой авторитет. По себе сужу. Когда мне было 16 лет, я в первый раз вышла в паре против Серены Уильямс. Мало того, что она в меня целый матч пыталась попасть со всей силы, со всех мячей лёгких. Это такая тактика, она имеет место быть, вот Серена так играет. Потом уже со временем какое-то, наверное, уважение минимальное ко мне появилось», — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.

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