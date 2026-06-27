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«Очень особенное ощущение». Синнер — о первом появлении в рейтинге ATP

«Очень особенное ощущение». Синнер — о первом появлении в рейтинге ATP
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, помнит ли он своё первое появление в рейтинге ATP.

«Помню — я был в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, позвонил папе и сказал: «Осталось всего каких‑то 10 тыс. очков до того, чтобы стать первой ракеткой мира».

По‑моему, тогда я был где‑то в районе 1000‑го места в мире, увидеть себя в интернете с реальным числом рядом с именем — это было очень и очень особенное ощущение», — сказал Синнер в документальном сериале «ACES: Клуб №1 ATP».

Янник Синнер сыграет на Уимблдоне-2026, который пройдёт с 29 июня по 12 июля. Синнер — действующий чемпион соревнований.

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