Мэдисон Киз — третья теннисистка, выигравшая турнир в Истбурне три и более раз
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Чемпионка Australian Open — 2025, 27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала третьей теннисисткой, выигравшей турнир WTA-250 в Истбурне, Великобритания, три и более раз. До неё это удавалось Крис Эверт (3) и Мартине Навратиловой (11).
Истбурн (ж). Финал
27 июня 2026, суббота. 14:10 МСК
112
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
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27
Мэдисон Киз
М. Киз
Сегодня, 27 июня, Киз в финале соревнований в Истбурне обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4. Ранее она становилась победительницей этого турнира в 2014-м и 2023-м.
Для Мэдисон Киз этот титул стал 11-м в карьере и первым в 2026 году. Последний раз она брала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году, обыграв тогда в финале первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
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