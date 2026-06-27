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Мэдисон Киз — третья теннисистка, выигравшая турнир в Истбурне три и более раз

Мэдисон Киз — третья теннисистка, выигравшая турнир в Истбурне три и более раз
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Чемпионка Australian Open — 2025, 27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала третьей теннисисткой, выигравшей турнир WTA-250 в Истбурне, Великобритания, три и более раз. До неё это удавалось Крис Эверт (3) и Мартине Навратиловой (11).

Истбурн (ж). Финал
27 июня 2026, суббота. 14:10 МСК
Татьяна Мария
112
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мэдисон Киз
27
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Сегодня, 27 июня, Киз в финале соревнований в Истбурне обыграла представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 7:5, 6:4. Ранее она становилась победительницей этого турнира в 2014-м и 2023-м.

Для Мэдисон Киз этот титул стал 11-м в карьере и первым в 2026 году. Последний раз она брала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году, обыграв тогда в финале первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

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