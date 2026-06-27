Порядок матчей первого игрового дня Уимблдона-2026 29 июня
Стал известен порядок встреч Уимблдона-2026 на 29 июня – первый игровой день.
Центральный корт:
- Янник Синнер (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия);
- Арина Соболенко (Беларусь) – Теодора Костович (Сербия);
- Новак Джокович (Сербия) – У Ибин (Китай).
Корт №1:
- Антония Ружич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания);
- Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия);
- Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша).
Корт №2:
- Джессика Пегула (США) – Дарья Видьманова (Чехия);
- Кэмерон Норри (Великобритания) – Майкл Чжэн (США);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Шевченко (Казахстан);
- Кори Гауфф (США) – Тамара Корпач (Германия).
Корт №3:
- Рафаэль Ходар (Испания) – Феликс Гилл (Великобритания);
- Каспер Рууд (Норвегия) – Хуберт Хуркач (Польша);
- Наоми Осака (Япония) – Эльза Жакемо (Франция);
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Ханна Клагмен (Великобритания).
Корт №4:
- Эмилио Нава (США) – Игнасио Бусе (Перу);
- Алисия Паркс (США) –Алисия Дьюдени (Великобритания);
- Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Фабиан Марожан (Венгрия);
- Солана Сьерра (Аргентина) – Анна Бондарь (Венгрия).
Корт №5:
- Марко Трунгеллити (Аргентина) – Мартин Дамм (США);
- Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония);
- Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США);
- Квон Сун-Ву (Южная Корея) – Мартин Ландалус (Испания).
Корт №6:
- Денис Шаповалов (Канада) – Пабло Карреньо-Буста (Испания);
- Бьянка Андрееску (Канада) – Чжан Шуай (Китай);
- Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Николас Мехия (Колумбия);
- Анастасия Гасанова (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия).
Корт №7:
- Александр Ковачевич (США) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- Нуну Боржеш (Португалия) – Тристан Бойер (США);
- Пейтон Стернс (США) – Никола Бартунькова (Чехия).
Корт №8:
- Александр Вукич (Австралия) – Дженсон Бруксби (США);
- Хамад Меджедович (Сербия) – Себастьян Офнер (Австрия);
- Леся Цуренко (Украина) – Лили Таггер (Австрия);
- Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анастасия Потапова (Австрия);
Корт №9:
- Люка Ван Аш (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Даниэль Мерида (Испания);
- Клэр Лю (США) – Ханне Вандевинкель (Бельгия).
Корт №10:
- Сара Соррибес Тормо (Испания) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра);
- Ван Синьюй (Китай) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
- Адам Уолтон (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия);
- Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Ринки Хидзиката (Австралия).
Корт №12:
- Мананчая Савангкаев (Таиланд) – Майя Хвалиньска (Польша);
- Артур Риндеркнех (Франция) – Оливер Тарвет (Великобритания);
- Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Захарова (Россия);
- Брэндон Накашима (США) – Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания).
Корт №14:
- Синтаро Мотидзуки (Япония) – Макс Бюзинг (Германия);
- Юлия Путинцева (Казахстан) – Татьяна Мария (Германия);
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Себастьян Баэс (Аргентина);
- Катержина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай).
Корт №15:
- Жаклин Кристиан (Румыния) – Ива Йович (США);
- Энн Ли (США) – Зейнеп Сонмез (Турция);
- Итан Куинн (США) – Лучано Дардери (Италия);
- Анна Калинская (Россия) – Магдалена Фрех (Польша).
Корт №16:
- Андрей Рублёв (Россия) – Роман Сафиуллин (Россия);
- Юго Гастон (Франция) – Стефанос Циципас (Греция);
- Энн Ли (США) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
- Екатерина Александрова (Россия) – Панна Удварди (Венгрия).
Корт №17:
- Далибор Сврчина (Чехия) – Лёнер Тьен (США);
- Елена Остапенко (Латвия) – Хэрриет Дарт (Великобритания);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
- Диан Парри (Франция) – Франческа Джонс (Великобритания).
Корт №18:
- Белинда Бенчич (Швейцария) – Мика Стойсавлевич (Великобритания);
- Александр Мюллер (Франция) – Томми Пол (США);
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Жоао Фонсека (Бразилия);
- Лейла Фернандес (Канада) – Джанис Тьен (Индонезия).
Материалы по теме
Комментарии