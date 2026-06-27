Порядок матчей первого игрового дня Уимблдона-2026 29 июня

Стал известен порядок встреч Уимблдона-2026 на 29 июня – первый игровой день.

Центральный корт:

Корт №1:

Антония Ружич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания);

Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия);

– Марин Чилич (Хорватия); Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша).

Корт №2:

Корт №3:

Рафаэль Ходар (Испания) – Феликс Гилл (Великобритания);

Каспер Рууд (Норвегия) – Хуберт Хуркач (Польша);

Наоми Осака (Япония) – Эльза Жакемо (Франция);

Барбора Крейчикова (Чехия) – Ханна Клагмен (Великобритания).

Корт №4:

Эмилио Нава (США) – Игнасио Бусе (Перу);

Алисия Паркс (США) –Алисия Дьюдени (Великобритания);

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Фабиан Марожан (Венгрия);

Солана Сьерра (Аргентина) – Анна Бондарь (Венгрия).

Корт №5:

Марко Трунгеллити (Аргентина) – Мартин Дамм (США);

Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония);

Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США);

Квон Сун-Ву (Южная Корея) – Мартин Ландалус (Испания).

Корт №6:

Корт №7:

Александр Ковачевич (США) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Нуну Боржеш (Португалия) – Тристан Бойер (США);

Пейтон Стернс (США) – Никола Бартунькова (Чехия).

Корт №8:

Александр Вукич (Австралия) – Дженсон Бруксби (США);

Хамад Меджедович (Сербия) – Себастьян Офнер (Австрия);

Леся Цуренко (Украина) – Лили Таггер (Австрия);

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анастасия Потапова (Австрия);

Корт №9:

Люка Ван Аш (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Даниэль Мерида (Испания);

Клэр Лю (США) – Ханне Вандевинкель (Бельгия).

Корт №10:

Сара Соррибес Тормо (Испания) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра);

Ван Синьюй (Китай) – Элизабетта Коччаретто (Италия);

Адам Уолтон (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия);

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Ринки Хидзиката (Австралия).

Корт №12:

Корт №14:

Корт №15:

Жаклин Кристиан (Румыния) – Ива Йович (США);

Энн Ли (США) – Зейнеп Сонмез (Турция);

Итан Куинн (США) – Лучано Дардери (Италия);

Анна Калинская (Россия) – Магдалена Фрех (Польша).

Корт №16:

Корт №17:

Корт №18: