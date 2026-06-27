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Порядок матчей первого игрового дня Уимблдона-2026 29 июня

Порядок матчей первого игрового дня Уимблдона-2026 29 июня
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Стал известен порядок встреч Уимблдона-2026 на 29 июня – первый игровой день.

Центральный корт:

Корт №1:

  • Антония Ружич (Хорватия) – Эмма Радукану (Великобритания);
  • Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия);
  • Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша).

Корт №2:

Корт №3:

  • Рафаэль Ходар (Испания) – Феликс Гилл (Великобритания);
  • Каспер Рууд (Норвегия) – Хуберт Хуркач (Польша);
  • Наоми Осака (Япония) – Эльза Жакемо (Франция);
  • Барбора Крейчикова (Чехия) – Ханна Клагмен (Великобритания).

Корт №4:

  • Эмилио Нава (США) – Игнасио Бусе (Перу);
  • Алисия Паркс (США) –Алисия Дьюдени (Великобритания);
  • Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Фабиан Марожан (Венгрия);
  • Солана Сьерра (Аргентина) – Анна Бондарь (Венгрия).

Корт №5:

  • Марко Трунгеллити (Аргентина) – Мартин Дамм (США);
  • Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония);
  • Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США);
  • Квон Сун-Ву (Южная Корея) – Мартин Ландалус (Испания).

Корт №6:

Корт №7:

Корт №8:

  • Александр Вукич (Австралия) – Дженсон Бруксби (США);
  • Хамад Меджедович (Сербия) – Себастьян Офнер (Австрия);
  • Леся Цуренко (Украина) – Лили Таггер (Австрия);
  • Джессика Бузас Манейро (Испания) – Анастасия Потапова (Австрия);

Корт №9:

  • Люка Ван Аш (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Даниэль Мерида (Испания);
  • Клэр Лю (США) – Ханне Вандевинкель (Бельгия).

Корт №10:

  • Сара Соррибес Тормо (Испания) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра);
  • Ван Синьюй (Китай) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • Адам Уолтон (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия);
  • Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Ринки Хидзиката (Австралия).

Корт №12:

Корт №14:

Корт №15:

  • Жаклин Кристиан (Румыния) – Ива Йович (США);
  • Энн Ли (США) – Зейнеп Сонмез (Турция);
  • Итан Куинн (США) – Лучано Дардери (Италия);
  • Анна Калинская (Россия) – Магдалена Фрех (Польша).

Корт №16:

Корт №17:

Корт №18:

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