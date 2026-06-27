«Это чёрная метка». Кафельников — о дисквалификации Вондроушовой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с Еленой Дементьевой прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой из-за нарушения антидопинговых правил.

Дементьева: Маркета у нас победительница Уимблдона, финалистка «Ролан Гаррос», серебряный призёр Олимпиады. И всё это… Не то чтобы померкнет. Конечно, все эти достижения останутся с ней, но это всё будет перечёркнуто вот такой концовкой. Этот осадок останется с ней навсегда.

Кафельников: Это чёрная метка.

Дементьева: Просто ты не будешь чувствовать никакого удовлетворения, потому что у тебя останется вот это чувство, что ты до конца себя не реализовал, – сказали теннисисты в видео на YouTube-канале First&Red.