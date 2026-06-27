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Арина Соболенко украсила собой обложку свежего выпуска журнала Saturday

Арина Соболенко украсила собой обложку свежего выпуска журнала Saturday
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко украсила собой свежий выпуск журнала Saturday.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

В сезоне-2026 Соболенко уже выиграла три титула: первый – на «пятисотнике» в Брисбене, Австралия, где в финале обыграла украинку Марту Костюк (6:4, 6:3). В марте она оформила «Солнечный дубль», став чемпионкой «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами. Также Соболенко доходила в этом году до финала Australian Open, в котором уступила Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

Белоруска примет участие в грядущем Уимблдоне-2026, который стартует в Лондоне, Великобритания, 29 июня. В матче первого круга она сыграет с сербкой Теодорой Костович. В розыгрыше турнира прошлого года она дошла до полуфинала, где проиграла американке Аманде Анисимовой (4:6, 6:4, 4:6).

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 пройдёт с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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