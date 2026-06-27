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«Играть с тобой всегда очень приятно». Осака — Муховой после поражения в Бад-Хомбурге

«Играть с тобой всегда очень приятно». Осака — Муховой после поражения в Бад-Хомбурге
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 28-летняя японская теннисистка Наоми Осака обратилась к чешке Каролине Муховой после поражения в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Встреча завершилась после того, как Осака снялась во втором сете при счёте 6:1, 1:0 в пользу Муховой.

Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
1 		0
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл на матч. Прошу прощения, что не смогла доиграть встречу до конца. Но атмосфера на протяжении всей недели была просто невероятной. Большое вам спасибо, надеюсь, что вам не слишком жарко.

Поздравляю тебя, Каролина. Ты — одна из самых классных девушек в туре, играть с тобой всегда очень приятно. Поздравляю с потрясающим турниром. Желаю тебе удачи на Уимблдоне, надеюсь, что там у тебя тоже всё сложится наилучшим образом», — сказала Осака во время церемонии награждения.

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