Алехандро Давидович-Фокина — чемпион турнира АТР-250 на Мальорке

25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал чемпионом турнира АТР-250 на Мальорке, Испания, обыграв в финале турнира американца Итана Куинна (63-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Итан Куинн сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Для 27-летнего Давидович-Фокины титул на Мальорке стал первым в карьере на турнирах АТР-тура.