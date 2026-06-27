Алехандро Давидович-Фокина — чемпион турнира АТР-250 на Мальорке
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25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал чемпионом турнира АТР-250 на Мальорке, Испания, обыграв в финале турнира американца Итана Куинна (63-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Мальорка. Финал
27 июня 2026, суббота. 16:10 МСК
63
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
0 : 2
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25
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Итан Куинн сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Для 27-летнего Давидович-Фокины титул на Мальорке стал первым в карьере на турнирах АТР-тура.
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