Каролина Мухова обратилась к Наоми Осаке после победы в финале Бад-Хомбурга

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Мухова выиграла титул на турнире после того, как её соперница по финалу японка Наоми Осака снялась с матча во втором сете при счёте 1:6, 0:1.

«Мне очень жаль, что ты не смогла доиграть матч. Никто не хочет, чтобы финал заканчивался отказом от продолжения борьбы, поэтому сочувствую тебе.

Мы обе уже в понедельник играем на Уимблдоне, так что у тебя есть всего один день на восстановление (улыбается). Желаю тебе всего самого лучшего, удачи на Уимблдоне тебе и всей твоей команде», – сказала Мухова во время церемонии награждения.