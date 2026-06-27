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Каролина Мухова обратилась к Наоми Осаке после победы в финале Бад-Хомбурга

Каролина Мухова обратилась к Наоми Осаке после победы в финале Бад-Хомбурга
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Мухова выиграла титул на турнире после того, как её соперница по финалу японка Наоми Осака снялась с матча во втором сете при счёте 1:6, 0:1.

Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
1 		0
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Мне очень жаль, что ты не смогла доиграть матч. Никто не хочет, чтобы финал заканчивался отказом от продолжения борьбы, поэтому сочувствую тебе.

Мы обе уже в понедельник играем на Уимблдоне, так что у тебя есть всего один день на восстановление (улыбается). Желаю тебе всего самого лучшего, удачи на Уимблдоне тебе и всей твоей команде», – сказала Мухова во время церемонии награждения.

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