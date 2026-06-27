Каролина Мухова обратилась к Наоми Осаке после победы в финале Бад-Хомбурга
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Мухова выиграла титул на турнире после того, как её соперница по финалу японка Наоми Осака снялась с матча во втором сете при счёте 1:6, 0:1.
Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
11
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
15
Наоми Осака
Н. Осака
«Мне очень жаль, что ты не смогла доиграть матч. Никто не хочет, чтобы финал заканчивался отказом от продолжения борьбы, поэтому сочувствую тебе.
Мы обе уже в понедельник играем на Уимблдоне, так что у тебя есть всего один день на восстановление (улыбается). Желаю тебе всего самого лучшего, удачи на Уимблдоне тебе и всей твоей команде», – сказала Мухова во время церемонии награждения.
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