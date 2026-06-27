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«Эта неделя не могла сложиться лучше». Каролина Мухова — о победе в Бад-Хомбурге

«Эта неделя не могла сложиться лучше». Каролина Мухова — о победе в Бад-Хомбурге
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Чешка стала чемпионкой турнира после того, как её соперница по финалу японка Наоми Осака снялась с матча при счёте 1:6, 0:1.

Бад-Хомбург. Финал
27 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Каролина Мухова
11
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
1 		0
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Для меня эта неделя в Бад-Хомбурге не могла сложиться лучше. Ну, разве что если бы температура была градусов на десять ниже, тогда было бы совсем идеально (смеётся).

Я очень счастлива выиграть свой первый титул категории WTA-500 и первый титул на траве.

Спасибо всем, кто приходил на матчи. Мне кажется, каждый, кто был здесь на этой неделе, заслуживает медаль, потому что жара была просто невыносимой. При этом трибуны были полностью заполнены — я не вижу ни одного свободного места.

Вы, ребята, были просто потрясающими. Огромное спасибо за то, что приходили и поддерживали нас», – сказала Мухова во время церемонии награждения.

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