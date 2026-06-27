«Замечательное начало». Соболенко — об увеличении призовых на Уимблдоне-2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об увеличении призовых для игроков на Уимблдоне-2026.

«Это отличный старт — то, что призовые были увеличены. Действительно замечательное начало. Но если посмотреть на динамику за последние десять лет и сравнить нынешний призовой фонд с 2016 годом, то, по сути, он почти не изменился, потому что были годы, когда он даже уменьшался.

Хороший первый шаг. Очень надеюсь, что наконец сможем сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое устроит все стороны. Надеюсь, больше не придётся сталкиваться с подобной ситуацией», – приводит слова Соболенко Punto de Break.