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«Как это понимать? Вы рады за меня или нет?» Беккер — о реакции людей на его освобождение

«Как это понимать? Вы рады за меня или нет?» Беккер — о реакции людей на его освобождение
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, о чём думал в тюрьме, а также о реакции людей на его условно-досрочное освобождение.

«Когда находишься в заключении, буквально теряешь всё. Всё, что остаётся — это твоя личность, твой характер. Поэтому ты вынужден копать глубоко внутри себя и спрашивать: «Хорошо, кто я? Это убьёт меня или сделает сильнее?»

Сейчас люди смотрят на меня, качают головой и говорят: «Не верится, что ты вернулся. Как тебе это удалось?» И тогда я думаю про себя: «Как это понимать? Вы рады за меня или нет?» — приводит слова Беккера The Telegraph.

Напомним, Беккер был приговорён судом Лондона к 2,5 года тюремного заключения в апреле 2022 года за сокрытие активов и незаконный перевод крупных сумм денег после признания его банкротом. Он отбыл в британской тюрьме около восьми месяцев, после чего в декабре 2022 года был досрочно освобождён и депортирован в Германию.

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