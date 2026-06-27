Давидович-Фокина: приятно наконец завоевать первый титул после пяти проигранных финалов

25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу на турнире АТР-250 на Мальорке, Испания. В финале испанец обыграл американского теннисиста Итана Куинна со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Для Давидович-Фокины титул на Мальорке стал первым в карьере на турнирах АТР.
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«Невероятно приятно наконец завоевать первый титул после пяти проигранных финалов. Сегодня была очень тяжёлая битва, мой соперник сыграл потрясающе. На тай-брейке я выжал из себя всё. В конце понимал, что этот титул должен стать моим. В Испании, дома, мой первый титул — он должен был достаться мне. Поэтому я выложился по максимуму.
Болельщики были просто потрясающими. Сегодня чувствовал их любовь. Этот титул на 100% принадлежит им — испанским болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего прошлого и нынешнего года. Это был тяжёлый, очень тяжёлый период, но в то же время хороший год. Доволен тем, как сыграл сегодня. И сейчас у меня просто нет слов, чтобы описать свои чувства», – приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба АТР.
- 27 июня 2026
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