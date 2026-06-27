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Давидович-Фокина: приятно наконец завоевать первый титул после пяти проигранных финалов

Давидович-Фокина: приятно наконец завоевать первый титул после пяти проигранных финалов
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25-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу на турнире АТР-250 на Мальорке, Испания. В финале испанец обыграл американского теннисиста Итана Куинна со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Для Давидович-Фокины титул на Мальорке стал первым в карьере на турнирах АТР.

Мальорка. Финал
27 июня 2026, суббота. 16:10 МСК
Итан Куинн
63
США
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Алехандро Давидович-Фокина
25
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Невероятно приятно наконец завоевать первый титул после пяти проигранных финалов. Сегодня была очень тяжёлая битва, мой соперник сыграл потрясающе. На тай-брейке я выжал из себя всё. В конце понимал, что этот титул должен стать моим. В Испании, дома, мой первый титул — он должен был достаться мне. Поэтому я выложился по максимуму.

Болельщики были просто потрясающими. Сегодня чувствовал их любовь. Этот титул на 100% принадлежит им — испанским болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего прошлого и нынешнего года. Это был тяжёлый, очень тяжёлый период, но в то же время хороший год. Доволен тем, как сыграл сегодня. И сейчас у меня просто нет слов, чтобы описать свои чувства», – приводит слова Давидович-Фокины пресс-служба АТР.

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