«Ты должен быть убеждён, что выживешь». Беккер — о времени в тюрьме

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, как сохранял настрой во время отбывания срока в тюрьме.

«С каждым месяцем становится немного легче, становишься ближе к самому себе. Ты думаешь: «Что пошло не так, раз я оказался в «Уондсворте» (мужская тюрьма категории B в Лондоне. – Прим. «Чемпионата»)?» Ты должен быть убеждён, что выживешь. А когда выживаешь, возникает вопрос: «Что я буду делать, когда выйду?» Именно поэтому возвращение произошло так быстро — я начал готовиться к нему ещё внутри. Не ныл, не перекладывал ответственность на других. Сказал: «Хорошо, я облажался». С помощью жены и очень маленького круга людей начал отбирать тех, кто со мной, и тех, кто против меня. Каким будет мой первый ход, третий? Это становится похоже на долгую, хорошую партию в шахматы.

Кстати, шахматы были для меня самым простым способом стимулировать мозг, поверьте, в тюрьме сидели очень сильные игроки. У тебя почти нет возможности поговорить с кем-либо, поэтому шахматы стали моей игрой. Для меня это лучшая игра в мире», – приводит слова Беккера The Telegraph.

Напомним, Беккер был приговорён судом Лондона к 2,5 года тюремного заключения в апреле 2022-го за сокрытие активов и незаконный перевод крупных сумм денег после признания его банкротом. Он отбыл в британской тюрьме около восьми месяцев, после чего в декабре 2022 года был досрочно освобождён и депортирован в Германию.