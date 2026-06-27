«Мы делаем это ради всего тура». Соболенко — о бойкотировании СМИ на ТБШ

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему игроки решили частично бойкотировать общение со СМИ на турнирах «Большого шлема».

«Надеюсь, что нам больше никогда не придётся говорить о бойкотах. Поймите, мы делаем это не ради себя. Мы делаем это ради всего тура. Ради тех игроков, которые едва могут позволить себе нанять тренера.

Тем, кто находится ниже в рейтинге, приходится очень тяжело, боремся именно за них. Уверена, что болельщики нас понимают. Именно мы выходим на корт, играем матчи и создаём зрелище. Всё, что сейчас ограничиваем, это наши обязательства перед СМИ. Просто пытаемся добиться соглашения, которое устроит все стороны», — приводит слова Соболенко Punto de Break.